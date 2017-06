A difícil pero necesaria unidade da esquerda en Galiza

Manoel Barbeitos

Ana Pontón (BNG), Luís Villares (En Marea) e Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG).

por razóns moitas das veces difíciles de entender, non parece quen de dar un paso

adiante e consolidarse definitivamente como unha sólida, estable e convincente

alternativa de cambio a dereita conservadora. Incluso en situacións tan favorables

como agora mesmo cando cada día que pasa faise mais necesario e urxente un

cambio​ ​político .

Cando tódalas evidencias confirman, un día si e outro tamén, que tipo de

organización é o Partido Popular (PP). Unha organización delictiva con numerosísimas

tramas corruptas (Gurtel, Pokemon, Andratx, Arena, Barcenas, CAM, Campeón,

Emarsea, Fabra, Nóos, Palma Arena, Punica, Baltar, Cela, Campeon, Conde Roa,

Retablo..), que conta co apoio de xuíces, fiscais, banqueiros, grandes empresarios e

medios de comunicación e opinión para realizar, e logo intentar ocultar, as súas

falcatruadas. Unha organización de cuxa dirección forma parte o actual Presidente

da Xunta de Galiza –Alberto Núñez Feijoo-. Cando todo isto sucede en Galiza, e en

España, a esquerda galega ten a responsabilidade e a obriga de presentarse diante

cidadanía como unha real alternativa de cambio. Unha alternativa seria, responsable,

crible,​ ​libre​ ​de​ ​corrupción​ ​e​ ​transparente.

Gobernados durante moi longos períodos de tempo por un partido (PP) que é

líder da corrupción en Europa, tal que os poderes xudiciais xa o deberían ter disolto.

Nunha situación social e económica que podemos cualificar de límite –o estado

español converteuse nun dos estados europeos con maiores niveis de desigualdade,

cuns niveis de exclusión social e pobreza sen precedentes-. Neste marco as clases

populares galegas, maioritarias en Galiza, precisamos dunha esquerda que centrada

nos problemas da maioría social presente unha alternativa de cambio que se gane

definitivamente a confianza da maioría social de Galiza. Unha esquerda, xa que logo,

que​ ​socialmente​ ​sexa​ ​maioritaria.

Pero para conseguilo a esquerda galega debe deixar atrás vellos e caducos

dogmas que xa non son válidos nunha economía mundo capitalista que está na fase

da mundialización neoliberal. Debe deixar atrás e superar vellos antagonismos que,

como ten demostrado sobradamente a historia, so favorecen as forzas

conservadoras (PP). Si nalgunha fase histórica a batalla política entre nacionalistas e

non nacionalistas, entre socialdemócratas e comunistas tivo algunha xustificación,

hoxe xa non a ten. Si logo da caída do muro de Berlín, co conseguinte derrube dos

rexímenes de leste de Europa, e o auxe da mundialización neoliberal esas divisións xa

perderan a súa razón de ser. Agora que non so vivimos tempos críticos e de

emerxencia, senón que vivimos unha crise sistémica esa división non é politicamente

xustificable.

Por que digan o que digan os gobernos, as clases dominantes e os seus

altofalantes estamos inmersos nunha crise global, nunha crise sistémica cuxas

expresións mais relevantes son a grande corrupción, a crecente desigualdade social

e territorial e o intenso deterioro do medio ambiente. Expresións que teñen causas

políticas –as políticas de austeridade- quen, en Galiza e en España teñen tamén un

actor principal –que non único- que é o partido actualmente gobernante (PP). Un

partido que si goberna a Xunta de Galiza grazas a súa maioría no Parlamento galego

faino dun xeito claramente absolutista, con formas as mais das veces despóticas e

fachendosas​ ​propias​ ​da​ ​súa​ ​orixe​ ​franquista.

Neste contexto a esquerda galega deberalle ser fácil de entender e de asumir

que, se queremos realmente reverter a actual situación, compre sumar forzas para

participar, dende Galiza, no imprescindible e urxente cambio de sistema. Cambio que

so será posible se a esquerda política e social e quen de limar as pequenas

diferenzas e artellar un programa común –aínda que sexa de mínimos-. Un programa

que teña como obxectivo central rematar coa crise sistémica que nos asolaga para

“abrilas gran