(AMP)Pleno.- O PP rexeita modificar os orzamentos como pedía o PSOE para elevar o gasto social en 60 millóns

O PSdeG pediu que a Xunta eleve a capacidade de gasto dos orzamentos para 2017 en 60 millóns de euros para "atender ás persoas máis vulnerables", pero o PPdeG rexeitouno porque, segundo o seu argumento, as partidas de gasto social que propuñan incrementar os socialistas ou son ampliables ou se poden modificar e, por tanto, "non é necesario reformar" as contas.

Desta forma, e pese ao apoio de En Marea e o BNG, a toma en consideración desta proposición de lei non saíu adiante no pleno do Parlamento que arrincou este martes. "Endebedarse máis non vai na liña do crecemento san", xustificou o portavoz dos populares na Cámara galega, Pedro Puy.

Pola súa banda, a deputada do PSOE Begoña Rodríguez Rumbo advertiu, tanto na súa primeira quenda como no de peche, que o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, dixo en sede parlamentaria que "el se comprometía a traer esta reforma da lei para alcanzar ese teito de gasto".

No consello de política fiscal e financeira (CPFF) do pasado 1 de decembro, o Goberno central logrou a aprobación por parte das comunidades do obxectivo de déficit para este ano, que quedou fixado no 0,6%.

Unha décima adicional --a previsión inicial era do 0,5%-- que a Galicia lle confire a posibilidade de dispor deses 60 millóns de euros adicionais durante este exercicio.

PROPOSTA DO PSOE

Na súa intervención, Rodríguez Rumbo subliñou que a súa proposta persegue que a Administración autonómica poida "atender canto antes necesidades que existen hoxe e agora".

En concreto, os socialistas expuñan que a partida para a renda de integración social (Risga) pasase de contar con 57 millóns a 86,5 e subir ata 73,3 millóns a do servizo de axuda no fogar da dependencia (14 millóns máis), entre outras modificacións.

"Fágano, demostren que lles preocupan as persoas que peor o están pasando", instou a socialista aos populares, antes de reprochar un "incremento das desigualdades" nas actuais circunstancias, baixo un modelo "inxusto".

APOIO DE BNG E EN MAREA

Tras ela tomou a palabra a nacionalista Noa Presas, quen mostrou o apoio do seu grupo a que haxa 60 millóns máis para medidas sociais fronte a unha política económica, a do PP, que vinculou con non querer "situar a xustiza social como unha das súas prioridades".

No marco dunha "estratexia de desprotección social", a deputada do BNG lamentou que a Xunta "amplía a Risga porque non lle queda outra", en referencia ao que establece a lexislación.

Pola súa banda, o parlamentario de En Marea Manuel Lago cargou contra uns orzamentos "deficientes, mal formulados, erróneos e construídos sobre hipóteses inconsistentes". "Seguimos dicíndoo (*) Non estamos de acordo co teito de gasto", subliñou.

Nesta liña, Lago falou dunhas contas "superadas pola realidade", e apelou ao PSOE para dicirlle que a lei de orzamentos precisa, ao seu xuízo, de "unha enimenda á totalidade", e non unha "emenda parcial", como lle pareceu a proposta socialista. "Pero ímola a apoiar porque o non o deixamos ao partido do non", resolveu.

REXEITAMENTO DO PPdeG

Mentres, Pedro Puy reivindicou que "o compromiso" do PP co gasto social está "fóra de toda dúbida", e rexeitou ter que modificar os orzamentos para ampliar partidas como as mencionadas polos socialistas, que, segundo dixo, ou son ampliables (como a Risga) ou se poden cambiar "cos mecanismos de modificación de crédito".

Así mesmo, Puy atribuíu "cifras que non coinciden" e algunha cuestión "incoherente" na proposición de lei do PSdeG, e culminou insistendo en que "non é necesario reformar o orzamento para incrementar o gasto social" e que o PP non é partidario de subir o endebedamento.

RISGA

No relativo ás críticas pola Risga, ironizou con que un goberno "tan neoliberal" como o do PPdeG ampliouna nos últimos anos e está "constantemente" incrementándoa "en función da demanda", con dúas ampliacións recentes.

Tamén valorou unha redución nos tempos de tramitación e reprobou o que "tarda" o Concello de Vigo.