A Fiscalía abre dilixencias polo artigo homófobo no xornal dos empresarios de Sada

A Fiscalía Provincial da Coruña abriu dilixencias polo artigo 'A homosexualidade é pecado', publicado no xornal 'Xornal Mariñán', da Asociación de Empresarios de Sada (A Coruña). As dilixencias teñen por obxecto determinar "se hai indicios de delito nos feitos denunciados".

Eduardo Lorenzo Martínez

Fontes do Ministerio Público explicaron que este é o procedemento habitual cando se presenta unha denuncia, que partiu dun colectivo LGTBI. En caso de acharse indicios de delito presentaríase unha querela no xulgado e, de considerarse que non existen, arquivaríanse as dilixencias.

DIMISIÓNS

Por estes feitos, o ex-presidente da Asociación de Empresarios de Sada Bernardo Valiño presentou a súa dimisión a semana pasada. Tamén o fixo o secretario e tesoureiro da entidade, Eduardo Lorenzo, autor do artigo.

Do contido do mesmo desvinculáronse membros da asociación de empresarios de Sada. Fontes consultadas precisaron que agora celebrarán unha asemblea esta semana para cambiar a directiva.

Artigo de Eduardo Lorenzo en El Mariñán

"Non é o pensamento de todos nós", expuxeron para rexeitar o contido do artigo. De feito, na súa páxina de Facebook e nun escrito publicado tras facerse pública esta polémica, un socio da entidade e en representación doutros compañeiros da asociación, cualificaba de "bochornoso e rozando o delituoso" o citado texto.

Tamén rexeitaba "calquera comentario, escrito ou noticia que leve ao odio ou a vexación de calquera tipo de persoa ou colectivo".