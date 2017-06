O vicesecretario de acción municipal dos populares galegos e portavoz municipal do PP de Santiago, Agustín Hernández, reafirmouse este martes na súa postura de chamar á reflexión do Partido Popular sobre a súa negativa a crear unha comisión de investigación no Congreso do accidente de Angrois --no que faleceron 80 persoas en xullo de 2013--.

Agustín Hernández. | Fonte: Europa Press

Tras as palabras de Hernández da semana pasada na Radio Galega nas que pedía ao seu partido facer esa "reflexión", o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opinou que cando un ocupa un cargo público debe seguir "os designios da cabeza" no canto de "o que che pide o corazón".

Preguntado pola prensa sobre esta cuestión, Agustín Hernández apuntou este martes: "Respecto profundamente ao presidente da Xunta, respecto diso de actuar coa cabeza e co corazón... Creo que practico sendo político que os políticos tamén temos corazón", afirmou o portavoz municipal popular.

"Sobre ese tema xa dixen o que tiña que dicir", sentenciou ante a pregunta de se o PP debería cambiar a súa posición e permitir esa comisión parlamentaria.

POSICIÓN "ILUMINADA POLA SOLIDARIEDADE COAS VÍTIMAS"

"Na miña memoria están feitos moi tráxicos da miña vida, de forma colateral, pero da vida de moitas persoas e, por tanto, calquera afirmación e actuación que eu teña sobre esa cuestión estará sempre iluminada por ese recordo e solidariedade coas vítimas e os seus familiares", deixou claro.

Hernández era conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por entón, e acudiu ao lugar do descarrilamento para seguir en primeira persoa o desenvolvemento do operativo de emerxencias. "Eu tiven a desgraza de ser testemuña persoal desde o minuto menos un ata altas horas da madrugada e os días seguintes", explicou.

Así mesmo, o exconselleiro de Infraestruturas asegura que "é un tema que estaría ben afastar do ámbito político, pero, en todo caso, se alguén ten moito que explicar e que reflexionar e moitas contradicións respecto diso, e temos algún caso neste concello (de Santiago), é o Partido Socialista".