Detido un veciño de Ferrol que escondera 77 gramos de cocaína na funda da panca de cambios do seu coche

Unha patrulla de Seguridade Cidadá da Garda Civil de Ortigueira (A Coruña) detivo a J.L.E.L., veciño de Ferrol e de 65 anos, como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas tras esconder 77 gramos de cocaína na funda da panca de cambios do seu vehículo.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon cando a patrulla realizaba servizo de Seguridade Cidadá e observou a un vehículo, da marca BMW, cor azul escuro, que se incorporaba á calzada "sen sinalizar a manobra de incorporación á AC-862 con sentido a Ferrol desde a AC-566, estrada de Cedeira a Campo do Hospital".

Por iso, a Garda Civil seguiu ao vehículo uns quilómetros por detrás, e deulle o alto nunha zona de seguridade. Tras comprobar que lle funcionaban os intermitentes, "e ante o nerviosismo que presentaba o condutor", procederon ao rexistro superficial, tanto do individuo como do vehículo.

No interior da funda da panca de cambios achouse unha bolsa plástica, a cal contiña no seu interior unha sustancia esbrancuxada, supostamente cocaína, cun peso de 77 gramos. O seu valor no mercado, sen cortala nin adulterala, sería superior a 4.500 euros, segundo sinalaron as mesmas fontes.

A droga intervida, tras sometela a análise de cocaína, deu un resultado positivo "cun alto grao de pureza", segundo engaden as mesmas fontes.

O vehículo no que viaxaba quedou depositado nas dependencias oficiais do Posto de Ortigueira a disposición da autoridade pertinente. Ademais, a Garda Civil explica que se investiga se o detido dedicábase á venda de droga pola zona de Ortegal, coa subministración a pequenos traficantes de venda polo miúdo.

En relación con estes feitos instrúense as correspondentes dilixencias que, unha vez confeccionadas, xunto co detido, serán entregadas no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Ortigueira.