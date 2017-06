Representantes de Stop Desafiuzamentos secundaron senllas protestas, na Coruña e Ferrol, para pedir a suspensión definitiva do desaloxo dunha familia en Sada (A Coruña), tras lograr que o xulgado acepte que esta medida se adopte de maneira provisional.

No caso da Coruña, a concentración tivo lugar, como o pasado 31 de maio, ante a oficina central do Banco Pastor-Popular, para que se dea unha "solución definitiva" a este matrimonio despois de que a entidade quedase coa súa vivenda, nunha poxa, ao non poder facer fronte ao pago da hipoteca.

Así o explicou a Europa Press o avogado de Stop Desafiuzamentos, Antonio Vázquez, quen precisou que o xulgado suspendeu provisionamente o desafiuzamento, fixado para o día 9, tras solicitar os afectados que se lles aplique a moratoria que establece a lei en desafiuzamentos por execución hipotecaria.

Respecto diso, lembrou que nela se establece a posibilidade de quedar na vivenda ata maio de 2020 "se se xustifica estar en situación de vulnerabilidade social". Antonio Vázquez precisou que este é o caso do matrimonio, sen recursos, segundo explicou, tras ter que pechar un negocio que tiñan como autónomos. A iso, sumou a enfermidade do proxenitor.

Na actualidade, o pai reside en Francia xa que, ante os problemas económicos e tras caer nunha depresión, marchouse do fogar, segundo explicou a Europa Press a súa filla. Por iso, nestes momentos na vivenda residen a súa muller e o fillo do matrimonio, aos que esta filla presta axuda.

Sobre as protestas deste martes, o avogado de Stop Desafiuzamentos sinalou que manteñen "a presión" ante a entidade financeira "porque esta situación de suspensión de lanzamento é transitoria". "Non sabemos o que vai pasar en 2020 e hai que darlles unha solución definitiva", engadiu, cuestionando a actuación da entidade neste caso.