O presidente do Porto de Vigo insta a volver á negociación na estiba ante o risco de perdas económicas

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, instou este martes a sindicatos e patronal da estiba a retomar as negociacións para tratar de chegar a un acordo e pór fin á folga, ante o risco de perdas económicas e de tráficos.

Enrique López Veiga, presidente do Porto de Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, López Veiga confirmou que varios barcos permaneceron fondeados na entrada da Ría de Vigo durante a xornada do luns (cando houbo paros en horas alternas), unha decisión que considerou "lóxica", dado que as navieras "esquivan" as terminais onde hai folga.

"Pero espero que isto non dure. Non se pode estar en situación de folga prolongada porque se acaba facendo dano á economía española", recalcou.

Nesa liña, o responsable portuario advertiu de que os barcos fondeados "poden tomar outras decisións e Portugal está aquí á beira", en referencia á posibilidade de que esas mercadorías acaben cargándose ou descargándose noutras terminais. "As navieras sempre buscan a seguridade", apostilou.

En todo caso, con respecto á xornada do luns, López Veiga recoñeceu que os paros se desenvolveron sen incidentes e que, nas horas en que os estibadores traballaron, fixérono "con ritmo normal".

A ESTIBA "CAMBIOU"

"Pero isto non pode ocultar que hai que sentar a negociar, non se pode romper a negociación ao primeiro de vez e anunciar folga", puntualizou, á vez que volveu a defender que o sistema de estiba "cambiou" por imposición dunha sentenza europea, o que non significa que se queira "prescindir do colectivo" de estibadores.

López Veiga sinalou que as demandas dos traballadores buscan "forzar" a lexislación para darlles unhas garantías "que non ten ningún outro colectivo", e incidiu en que "a negociación colectiva non pode desnaturalizar a lexislación imposta por unha sentenza europea".

Finalmente, lembrou que, no caso do Porto de Vigo, hai traballo para o actual persoal de estibadores (pouco máis dun centenar), pero "mesmo para máis", a condición de que a terminal desenvolva as súas potencialidades e esa progresión non se "estrague" pola convocatoria de folga.