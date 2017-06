A Universidade de Vigo (UVigo) presentou este martes a súa nova campaña institucional baixo o slogan 'Todo encaixa', coa que pretende captar alumnos, "se é posible os mellores estudantes", e conectar coa sociedade proxectando a imaxe de como é a universidade e como quere ser.

Foto: Campaña Uvigo | Fonte: Europa Press

A campaña, que sairá á luz este mércores, coincidindo coa Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), ten como protagonistas a egresados do tres campus da universidade que actualmente traballan en Galicia: Tres empresarios (dous publicistas e un informático) e unha directiva dunha empresa (enxeñeira industrial).

Trátase dunha iniciativa transmedia --televisión, radio e medios impresos, entre outros--, para a que, contando coa participación de alumnos da universidade, rodáronse anuncios e reportaxes, graváronse cuñas para radio, fíxose cartelaría e creouse un código QR, que agora se difundirán en medios de ámbito local e autonómico.

O reitor da UVigo, Salustiano Mato, puxo de relevo que 'Todo encaixa', "porque todo empezou e continuou cos alumnos" e co traballo realizado pola universidade para lograr "a excelencia" e "estar pegada ao mundo real". "Queremos formar ao alumnado de forma intensa, esixente, e tamén pegada ao mundo real", explicou.

"Desde a universidade é desde onde temos que buscar un país non só para prexubilados e xubilados, senón para os mozos", destacou, antes de advertir que "hai que facer futuro ou se marcharán a outros lugares".

O director do gabinete do reitor, Ciprián Rivas, explicou que esta campaña xorde, como as anteriores, co obxectivo de fortalecer a imaxe da universidade e comunicar que, sen os egresados, a universidade non sería o que é hoxe. "Con eles queda todo un mundo por descubrir", concluíu.

MATRÍCULAS

Durante a presentación da campaña, na que o grupo Mecanismo Ruso interpretou varias cancións, Mato puxo en valor que a universidade conseguiu o ano pasado estar "preto dun punto de equilibrio" no relativo ás matrículas, con ao redor dun 96 por cento de ocupación no tres campus. O que "non ocorre case en ningún sitio", asegurou.

Neste sentido, apuntou que con esta campaña esperan "seguir neses cocientes"; ademais de atraer á universidade novos estudantes, "se é posible os mellores"; conectar coa sociedade; e consolidar a UVigo como "un actor da economía", sendo "proactiva na consecución de emprego por parte dos egresados" e respondendo as demandas do tecido socioeconómico.