O portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, recrimina ao alcalde, Martiño Noriega, que "non está ao lado dos bos" nas protestas de okupas na cidade.

A preguntas da prensa este martes, Hernández criticou o "enfrontamento" do goberno local "co sentido común". Así, o popular móstrase "preocupado" coa 'tibieza' e "equidistancia" de Noriega "respecto dunha cuestión que é absolutamente clara", con "uns feitos gravísimos acontecidos o pasado martes", en referencia aos enfrontamentos entre Policía e manifestantes en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer, desaloxado dun inmoble okupado no centro histórico.

Respecto diso, defende "o dereito á propiedade privada", "o respecto ás decisións xudiciais" e "o apoio sen fisuras ás actuacións dos Corpos e Seguridade do Estado". Aquí, sostén que "a orixe desta cuestión é un auto xudicial nun Estado de dereito respecto dunha propiedade ocupada ilegalmente cunha actividade económica ilegal".

Neste sentido, o popular reprocha que Martiño Noriega "non está a representar á maioría da cidadanía" nin a "a totalidade da corporación".

Ademais, lembra que "unha patrulla da Policía Local foi acosada polos manifestantes" e que "un vehículo da Policía Local foi apedreado". "O que aconteceu non foi unha invención, nin unha manipulación nin unha confabulación do PP nin de ninguén, foi unha actitude irresponsable dunhas persoas absolutamente descontroladas que incumpriron claramente a lei", afirmou.

REUNIÓN CON SUBDELEGADO DO GOBERNO

Por iso, Agustín Hernández avanza que, tras a negativa do alcalde á convocatoria da xunta local de seguridade, o popular reunirase o vindeiro xoves co subdelegado do Goberno (10,00 horas) para trasladar esta "preocupación" e mostrar a "solidariedade" dos populares cos Corpos e Forzas do Estado.

Tamén mostra a súa "preocupación" Agustín Hernández pola manifestación convocada para o vindeiro sábado, 10 de xuño, en apoio ao Escárnio e Maldizer, "respecto do que poida acontecer", aínda que di que Santiago "é unha cidade tranquila" e "acolledora".

PROPOSTAS DO PP PARA O QUE QUEDA DE MANDATO

Así mesmo, Hernández referiuse ao pleno extraordinario --que se celebra esta tarde--, solicitado polos populares de Santiago, no que presentará 18 accións "estratéxicas" e "concretas" con prazos "realistas e viables" para os dous anos que quedan de mandato.

Así, Hernández fixo balance dos dous anos de goberno de Compostela Aberta, que tacha de "desgoberno", o cal ve "triste, por non dicir inexistentes".

Entre outras cuestións, os populares santiagueses avogan nesas propostas por cuestións como un plan plurianual de mellora da rede viaria, un novo plan estratéxico de turismo, así como melloras en transporte urbano e na tramitación de grandes proxectos para a cidade, xunto a un impulso do saneamento dos ríos, entre outros. Todo iso, para evitar "dous anos en branco" ata 2019.