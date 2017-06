O vicepresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, criticou este martes os "vetos" que os "sanchistas" están a exercer sobre os que apoiaron a Susana Díaz para facerse coas rendas do PSOE.

"Se segue habendo vetos no PSOE, eu non pinto nada. Non vou estar aquí para recibir vetos, para que me ignoren e ninguneen", sentenciou, nunha entrevista concedida á Radio Galega da que o propio medio informou a través dun comunicado.

E é que, como esgrimiu quen no seu día foi expulsado do PSOE por permitir que Elena Candia (PP) alzásese coa presidencia da Deputación de Lugo, leva 40 anos militando e non pode ser "ignorado".

Tras acusar a quen apoiaron a Pedro Sánchez de "estar a acosar e descualificando" a compañeiros, esixiu ao novo secretario xeral, cuxa vitoria é "contundente e clara", que "apareza a xenerosidade cos que perderon".

Devandito isto, Martínez situouse en contra da defensa de Pedro Sánchez de que os militantes teñan "a última palabra" para decidir sobre o ceso dun secretario xeral. "Eu non son membro dun partido asembleario ou podemita", resolveu.

Finalmente, opinou que o congreso do PSdeG será "difícil" e non descartou que quen optaron por Susana Díaz presenten "un candidato" a dirixir a formación en Galicia.