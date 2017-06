Detido un ourensán con antecedentes por roubar nun hotel e por sete delitos de furto

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense ao presunto autor da comisión dun delito de roubo con forza no interior dun hotel e de sete furtos en locais comerciais da cidade.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención comezaron a principios do mes de maio cando se observou "un notable incremento de furtos ao descoido cometidos en establecementos comerciais".

Os denunciantes achegaron unha descrición física do presunto autor e manifestaron que aproveitaba unha distracción do responsable do establecemento para subtraer os obxectos.

Así, axentes do Grupo de Investigación da Comisaría Provincial de Ourense iniciaron as pescudas e identificaron ao presunto autor de varios furtos cometidos en locais comerciais da cidade, cuxo 'modus operandi' consistía en aproveitar a distracción do responsable para apropiarse de diñeiro e teléfonos móbiles.

O total do subtraído en seis locais ascende a 3.130 euros e un teléfono móbil cuxo valor se estima en 700 euros, segundo sinalaron as mesmas fontes policiais.

Á súa vez, o mesmo individuo foi identificado como presunto autor dun roubo con forza e furto cometido no mes de febreiro nun hotel, o mesmo establecemento no que comete, posteriormente, outro furto no mes de maio, de onde levou 200 euros.

Na tarde do 5 de xuño procedeuse á localización e detención do individuo, que foi trasladado a dependencias policiais para continuar as dilixencias.

ANTECEDENTES

A detención anterior deste home foi a principios de maio como presunto autor dun roubo con violencia e catro furtos. Nese momento, segundo engade a Policía, interpúxose unha orde de afastamento de locais da zona centro da cidade, pero continuou "a súa carreira delituosa noutras zonas", segundo agregan as mesmas fontes.

O detido, de 34 anos de idade e natural de Ourense, ao que lle constan 15 arrestos anteriores, está previsto que pase na tarde deste martes a disposición xudicial.