A Xunta destinará un millón ás comunidades de vivendas de promoción pública para a rehabilitación dos seus edificios

A Xunta de Galicia destinará un millón de euros á reparación, rehabilitación ou adaptación de edificios de vivendas protexidas promovidos pola Consellería de Infraestruturas ou transferidos polo Estado á Comunidade Autónoma.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes a Resolución pola que se convocan ditas subvencións, dirixidas ás comunidades de propietarios dos edificios de vivendas de promoción pública, sempre que non recibisen outra axuda do Instituto Galego de Vivenda e Solo para a realización de obras do mesmo concepto no dez anos anteriores ao da convocatoria.

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas obras destinadas á reparación, á rehabilitación ou á adaptación dos edificios incluídos no ámbito de aplicación desta convocatoria que inclúan a adecuación de condicións de seguridade, de habitabilidade, adecuación funcional ou de accesibilidade.

A contía da axuda será do 60 por cento do importe do orzamento protegible da actuación e as comunidades de propietarios de vivendas de promoción pública interesadas dispoñen dun prazo de dous meses para solicitala.

En 2017, o Goberno galego destinará 1,4 millóns de euros á mellora e rehabilitación das vivendas de promoción pública da súa propiedade e outros 3,3 millóns de euros a actuacións de rehabilitación en materia de eficiencia enerxética, co obxectivo de reducir polo menos nun 20 por cento o consumo enerxético. Estas axudas de eficiencia enerxética están cofinanciadas con fondos Feder.

En total, o departamento que dirixe Ethel Vázquez destinará este ano á rehabilitación de vivendas de promoción pública 5,7 millóns de euros.