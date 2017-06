Galicia rexistrou 23.612 raios en maio, con 9.000 nun só día

Galicia rexistrou un total de 23.612 raios ao longo do pasado mes de maio, dos cales máis de 9.000 foron contabilizados nunha soa xornada, a do día 26. Trátase, segundo a Xunta, en base ao informe mensual de Meteogalicia, do valor "máis alto" nun só día "desde que se recollen estes datos", a partir do ano 2010.

Treboada, lóstrego, raio | Fonte: Europa Press

Previamente, o día 9, xa se produciu unha situación moi semellante, pois unha borrasca situada nas Azores achegouse a Galicia e deixou un total de 8.716 raios nas provincias de Lugo e Ourense.

O citado informe recolle que maio foi un mes húmido, durante o cal se rexistraron precipitacións de intensidade moderada e forte. Aínda que os valores medios se situaron por enriba do que adoita ser habitual nesta época do ano, os días de choiva foron lixeiramente inferiores.

En concreto, os valores medios roldaron os 126 litros por metro cadrado. Os máis altos foron na montaña interior de Pontevedra, a comarca do Sar e o interior de Noia, mentres os máis baixos déronse no litoral das comarcas de Bergantiños e A Coruña e en Valdeorras.

"EXTREMADAMENTE CÁLIDO"

Ademais de húmido, maio foi un mes "extremadamente cálido", segundo Meteogalicia, pois se rexistraron temperaturas superiores aos 35 graos e Ourense alcanzou as cifras máis altas deste mes en toda a serie histórica.

No que incumbe ás temperaturas máximas, a súa media situouse nos 21,1 graos; e as mínimas roldaron os 10 graos.