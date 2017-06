Detidos na Coruña tres homes pertencentes a un grupo dedicado ao roubo de móbiles en Entroido

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a tres homes por roubos de teléfonos móbiles nas festas de Entroido, segundo informa a Xefatura Superior de Galicia. En concreto, considéraselles autores dos delitos de furto e pertenza a grupo criminal.

Tras analizar as infraccións penais nas festas de Entroido estes últimos anos, consistentes na súa maior parte en subtraccións de teléfonos móbiles e carteiras nas zonas de lecer da cidade, e en concreto os furtos perpetrados o pasado ano, identificouse a dous grupos de persoas como autores principais dos feitos.

Así, no transcurso da investigación púidose pescudar que un grupo formado por polo menos cinco persoas, viaxou os días previos ao Entroido 2016 desde a zona de Levante, para pasar as festas nesta cidade da Coruña.

Este grupo, que estaba formado na súa maioría por persoas de Alxeria con antecedentes por distintos puntos da xeografía española, contactou con outro grupo, tamén de persoas orixinarias de Alxeria e Marrocos, que residía nesta provincia da Coruña. Todos eles actuaban de maneira coordinada "cunha repartición de papeis na execución do delito".

OS AUTORES, DISFRAZADOS

Os autores, especializados na subtracción de efectos ao descoido, disfrazábanse para pasar desapercibidos e saían pola noite por cálea Barreira, pola zona do Orzán e diferentes zonas de lecer desta cidade e outras localidades galegas. Dous deles foron identificados en Santiago de Compostela disfrazados de indio e arlequín.

Os investigadores consideran que actuaban de maneira coordinada, exercendo un deles labores de vixilancia e recepción dos efectos subtraídos, mentres que outras dúas ou tres persoas mesturábanse entre a xente, nas aglomeracións de persoas, e aproveitaban o momento propicio para apoderarse do teléfono móbil, carteira ou outros efectos de valor.

O seguinte paso, unha vez finalizados os días festivos, era "dar saída" para os efectos subtraídos. A gran parte dos teléfonos móbiles levábanllos aos seus países de orixe, Alxeria ou Marrocos, a través de portos da zona de Levante.

No transcurso da investigación e ata a data, procedeuse á detención de tres persoas, dúas deles de 30 anos e outro de 34, naturais de Alxeria, como presuntos autores dos feitos e identificouse a outro trece integrantes dos devanditos grupos. No entanto, a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.