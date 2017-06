Popular prepara xunto a KPMG a venda dunha carteira inmobiliaria de ata 2.000 millóns

Banco Popular encargou a KPMG o deseño dunha carteira de inmobles con vistas á súa venda cuxo valor podería ascender ata 2.000 millóns de euros, co obxectivo de reducir de forma acelerada o elevado volume de activos improductivos de que dispón en balance, confirmaron a Europa Press en fontes do mercado.

Este plan, adiantado polo medio dixital 'Vozpópuli', permitiría á entidade presidida por Emilio Saracho acelerar a venda de activos improductivos, a maioría deles vinculados ao ladrillo, por importe de case 37.000 millóns de euros, un dos principais aspectos que restan valor ao banco ante unha posible operación corporativa.

A peche do primeiro trimestre, Popular contabilizaba entre os seus activos improductivos inmobles adxudicados --é dicir, os recibidos en pago de débedas-- cun valor bruto de 17.700 millóns de euros, aínda que o valor destes activos é un dos aspectos que xeran incerteza no mercado ante o proceso de retasación que está a efectuar a entidade.

Un incremento das provisións sobre a carteira inmobiliaria de Popular tras o proceso de retasación elevaría o cociente de cobertura sobre estes activos, actualmente no 38,5%, aínda que reduciría o seu valor contable neto, que ascendía a 10.900 millóns a 31 de marzo.

Atopar un comprador para unha carteira inmobiliaria de entre 1.500 e 2.000 millóns de euros suporía un gran paso adiante para a entidade, xa que en todo 2016 Popular vendeu un total de 10.214 inmobles cun valor contable de 2.028 millóns de euros, segundo consta no informe anual da entidade.

A venda acelerada de activos improductivos sería unha das opcións que estaría a barallar a dirección da entidade para gañar atractivo e potenciar o interese dos posibles compradores de Popular, entre os que se inclúe a Santander e Bankia, aínda que non se descarta a BBVA.

Esta alternativa, por tanto, implica que os interesados no negocio de pemes de Popular, o primeiro do sector cunha cota próxima ao 18%, deben asumir tamén a carteira de activos improductivos que lastran o balance do banco, aínda que o posible comprador podería manter unha vía de negociación aberta con algúns fondos oportunistas para traspasarlles a posteriori a carteira de activos improductivos da entidade.

Neste contexto, Emilio Saracho, xunto ao seu conselleiro delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, supostamente ían celebrar este martes unha reunión con representantes do BCE na que abordarían a delicada situación da entidade, aínda que fontes oficiais de Popular non quixeron confirmar nin desmentir esta información e manteñen que os contactos co supervisor son habituais.

Estas mesmas fontes, tamén aseguraron a Europa Press que, polo momento, non hai convocada ningunha reunión de carácter extraordinario do consello de administración.