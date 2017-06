Máis de 30 universitarios galegos realizarán prácticas nos parques naturais e nos centros de recuperación

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio recibiu aos 32 alumnos universitarios que empezan as súas prácticas formativas nos parques naturais de Galicia e nos centros de recuperación de fauna salvaxe, grazas aos convenios de colaboración asinados entre a Consellería e o tres universidades galegas, para a realización de prácticas académicas externas de estudantes universitarios.

Desde este mes e ata setembro incorporaranse aos parques naturais e aos centros de recuperación, un total de 32 alumnos que cursan as titulacións de Bioloxía (un 84 por cento), Ciencias Ambientais (un 13 por cento) e Enxeñaría forestal (un 3 por cento). O 62 por cento das participantes son mulleres (20 dos 32).

En canto á distribución por destinos, sete formaranse no Parque natural das Fragas do Eume e outros tantos no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.

Seis irán ao centro de recuperación de fauna salvaxe de Santa Cruz (Oleiros); catro ao centro de recuperación de fauna salvaxe de Cotorredondo; tres ao Parque natural Monte Aloia (Tui) e os restantes ao Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra (dous), Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán (dous) e Parque Natural do Invernadeiro (un).

As tarefas que realizarán dentro dos parques naturais e nacional serán as de axudar á xestión ambiental, identificación e conservación de flora e fauna, control de especies exóticas, seguimento do estado de conservación de hábitats e especies, actividades de educación ambiental, e apoio ao uso público do espazo natural protexido.

No caso dos 10 alumnos que se formarán nos centros de recuperación de fauna salvaxe centraranse na aprendizaxe de manexo das especies animais, recepción e identificación de animais ingresados, axuda nos procesos de alimentación e seguimento do proceso de recuperación e preparación para a liberación dos mesmos, así como axudar ao equipo veterinario do centro e acondicionamento de instalacións.