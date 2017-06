A Xunta informa das oportunidades de financiamento a pemes no marco do programa europeo 'Horizonte 2020'

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) acolleu este martes unha xornada informativa sobre a convocatoria 'Instrumento Peme' do programa de I+D+i da Comisión Europea 'Horizonte 2020'.

O obxectivo desta xornada, organizada pola GAIN en colaboración co Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), foi ofrecer as claves na preparación de propostas para esta convocatoria e resolver dúbidas dos asistentes.

Esta sesión inscríbese nun ciclo de 'infodays' sobre 'Horizonte 2020', que empezou o pasado mes de maio e pecha o próximo 15 de xuño, cunha xornada centrada nas tecnoloxías emerxentes.

Neste acto, entre outros, interviñeron a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey; así como Esther Casado, "punto nacional de contacto" de pemes do programa, quen explicou as claves da convocatoria.

'Instrumento Peme' ofrece 3.000 millóns de euros para apoiar proxectos de innovación empresarial das pemes europeas ata 2020. Un total de 16 empresas galegas resultaron beneficiarias desta convocatoria no período 2014-2017, obtendo un apoio superior aos 4 millóns de euros.

FORMACIÓN E FINANCIAMENTO

Por outra banda, o director do Igape, Juan Cividanes, visitou as instalacións do viveiro de empresas da Cámara de Santiago, onde destacou o "completo abanico" de instrumentos de formación e financiamento habilitados pola Xunta para "facilitar", no marco da Lei de Emprendemento, a posta en marcha, o desenvolvemento e a internacionalización de novas empresas en Galicia.

Cividanes destacou o programa 'Galicia Emprende', dotado con 5 millóns de euros, como un dos instrumentos preparados para apoiar a creación de novas compañías ou o desenvolvemento de empresas de recente creación.