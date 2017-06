A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal "definirá o seu futuro" os próximos 8 e 9 de xuño no Theatro Circo de Braga. Baixo o título de 'A Axenda urbana a debate', máis de 250 especialistas de todos os sectores sociais, académicos e económicos, así como responsables políticos, participarán no Congreso do Eixo Atlántico, que neste 25 aniversario debaterá o documento da axenda urbana.

O Eixo Atlántico celebra cada dez anos un congreso para revisar o desenvolvemento da planificación estratéxica anterior e discutir a futura; este é o terceiro congreso.

Segundo informou, a Axenda Urbana é un documento de planificación que o Eixo Atlántico estivo elaborando con expertos internacionais da Comisión Europea, o Banco Mundial ou Nacións Unidas os dous últimos anos.

Este documento pretende "sistematizar os problemas" que a Eurorrexión ten e achegar as distintas solucións en relación a ámbitos como a mobilidade transfronteiriza, comunicación ferroviaria, desenvolvemento e coordinación portuaria e aeroportuaria, política de investimento industrial e captación de empresas que veñen de fóra ou as políticas de investigación entre universidades.

O congreso finalizará cun acto conmemorativo dos 25 anos do Eixo Atlántico, no que se entregarán as medallas da entidade a Fernando Gomes, Eneko Landáburu e a Jacques Delors (representado por Antonio Vitorino), polo seu labor tanto a nivel local como a nivel europeo no nacemento e desenvolvemento da primeira entidade transfronteiriza de cooperación que se creou en Europa.