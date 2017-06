Os concursos de acredores en Galicia baixan un 13% no primeiros cinco meses do ano, segundo Axesor

Un total de 104 concursos de acredores declaráronse en Galicia durante o primeiros cinco meses do ano, o que supón unha baixada do 13 por cento con respecto ao mesmo período do ano anterior.

Son datos recompilados polo Gabinete de Estudos Económicos de Axesor, que acreditan que no que incumbe só ao mes de maio, Galicia rexistrou un total de 19 concursos de acredores. A caída con respecto ao mesmo mes do exercicio anterior é do 39 por cento.

Ademais, resalta que Ourense é unha do nove provincias españolas nas que non se rexistrou ningún concurso de acredores nunha sociedade mercantil en maio.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, en maio iniciáronse 388 concursos de acredores por parte de sociedades mercantís españolas, un 15 por cento máis. É a terceira vez en maio que os concursos soben, tras os incrementos rexistrados en xaneiro e marzo.

Os principais incrementos déronse nos sectores de construción (+14%), industria manufactureira (+16%), hostalaría (+27%) e actividades profesionais, científicas e técnicas (+43%). Por comunidades autónomas, Cataluña (78), Valencia (73) e Madrid (64) concentraron o 55,4 por cento dos concursos.

O balance do cinco primeiros meses do ano é de 1.875 concursos, o que supón un incremento do catro por cento sobre o mesmo período do ano pasado. Estas cifras indican que, en media, cada día entran en concurso en España 18,56 sociedades mercantís. A construción, con 381 casos; o sector de comercio, con 378 incidencias, e a industria manufactureira, con 267, destacan sobre o resto de sectores, xa que representan o 54,7 por cento do total.

A pesar destes incrementos, os concursos seguen estando en niveis relativamente baixos. Así, o dato de maio é superior ao de 2016, pero é inferior aos meses de maio que van dos anos 2015 a 2011. No caso do acumulado entre xaneiro e maio, o dato deste ano é o máis baixo desde 2008, exceptuando o ano pasado, no que se rexistraron 1.800 incidencias no devandito período de tempo.

BAIXADA NA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

O informe elaborado por Axesor avalía a actividade emprendedora. No mes de maio déronse de alta 8.856 sociedades, un 0,2 por cento máis que no mesmo mes do ano pasado.

Como é habitual, a actividade emprendedora estivo liderada polos sectores de comercio (1.866 empresas), construción (1.115 sociedades) e hostalaría (1.011 altas).

No cinco primeiros meses do ano constituíronse 44.670 sociedades, un sete por cento menos que no mesmo mes do ano pasado lideran tamén a actividade comercio, con 9.819 sociedades; construción, con 5.920 e hostalaría, con 4.855.

Así mesmo, o capital subscrito para a actividade emprendedora mellorou en maio un 3,5 por cento en taxa interanual, alcanzar os 345,57 millóns de euros, pero no balance do cinco primeiros meses retrocede un 20 por cento e sitúase en 2.373.53 millóns de euros.

Un de cada catro euros queda en Madrid (607,28 millóns de euros entre xaneiro e maio) e o 29 por cento vai parar o sector de actividades financeiras e seguros (693,95 millóns de euros).