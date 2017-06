Un 24% dos adolescentes galegos necesita lentes ou lentes de contacto por abusar das novas tecnoloxías

Un 24,3 por cento dos adolescentes galegos e nenos menores de 16 anos necesita corrección optométrica --usar lentes ou lentes de contacto graduadas-- por padecer na súa gran maioría miopía e astigmatismo, e nalgúns casos hipermetropía, polo abuso das novas tecnoloxías.

Teléfono móbil, móbiles | Fonte: Europa Press

Así o avisa o Colexio de Ópticos-Optometristas de Galicia, que destaca que rexistrou 406.015 follas de interconsulta desde o inicio do convenio 'Ollo cos Ollos' asinado coa Consellería de Sanidade no ano 2007.

Segundo explica a entidade colexial, o protocolo permite que o médico ou pediatra de Atención Primaria derive as revisións visuais a un óptico-optometrista mediante unha folla de interconsulta.

En 2016 rexistráronse 54.117 interconsultas novas en toda Galicia e a repartición por provincias suma 25.849 na da Coruña; 5.193, en Lugo; 1.959, en Ourense; e 21.116, en Pontevedra.

O Colexio profesional de ópticos galegos destaca que o sistema visual "está deseñado anatomicamente para traballar en visión afastada e, de forma ocasional, en visión próxima". Así, concreta que "a distancia de visión próxima é aquela en a que se pode traballar comodamente coas mans a uns 30-50 centímetros dos ollos".

"Mirar de preto durante moito tempo supón un esforzo e pode provocar molestias. Os nosos ollos están feitos para ver de lonxe e ocasionalmente de preto", segundo explica o presidente da entidade colexial galega, Eduardo Eiroa.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

O uso prolongado dos dispositivos electrónicos --smartphones, tabletas, computadores, videoxogos, e-books e outros-- reclama un esforzo visual para o que, segundo Eiroa, "non estamos preparados". Ademais, engade que cos teléfonos dáse o caso da "visión ultrapróxima", xa que debido ao tamaño das pantallas é habitual que se sitúen a apenas 10 centímetros de distancia dos ollos.

Por iso, segundo sostén Eiroa, aproximadamente un 75 por cento dos usuarios de dispositivos electrónicos "padecen a denominada síndrome de fatiga visual".

Os seus síntomas son as molestias oculares --tensión, pesadez de ollos, picores, quemazón, necesidade de fregarse os ollos, somnolencia, escozor ocular, aumento do parpadeo--, os trastornos visuais --dificultade ao percibir os caracteres nas pantallas, visión borrosa ao mirar de lonxe, diplopia (visión dobre)--, e síntomas extraoculares --cefaleas, vertixes e sensacións de desasosego e ansiedade, ademais de molestias na caluga e a columna vertebral--.

Para evitar ou minimizar os problemas que poden causar estes dispositivos na visión, os profesionais ópticos recomendan limitar o seu uso --no caso de menores de dez anos é recomendable limitar o seu uso ao máximo--, "non utilizalos ás escuras, procurar que a pantalla e os caracteres sexan o máis grande posibles para utilizalos con comodidade e que o contraste e as cores entre o texto e o fondo resulte cómodo", segundo matizan as mesmas fontes.

No caso de que aínda persistan molestias oculares, o Colexio de Ópticos recomenda que "o ideal é acudir a un profesional para que axude ao paciente a evitar ou atenuar as molestias".

Ademais, as pantallas destes dispositivos, segundo advirten estes profesionais, "ilumínanse constituíndo unha fonte de luz led, o cal supón unha gran desvantaxe, xa que normalmente ter a mirada posta nunha fonte de luz directa causa fatiga visual".

"Ao ter a pantalla iluminada, moitas persoas len ás escuras provocando unha tensión visual innecesario", segundo explica o presidente da entidade colexial. "E, en concreto, en menores de dez anos aconséllase limitar o seu uso ao máximo", segun conclúe.