A patronal da estiba pide axuda ao Goberno para liquidar o conflito e a folga

A patronal da estiba Anesco pediu "axuda" ao Goberno para solucionar o conflito xerado no sector, ao romper a pasada semana a negociación cos sindicatos que están a secundar un calendario de folgas nos portos.

Porto de Alxeciras | Fonte: Europa Press

"Anesco solicita a axuda do Goberno para solucionar o conflito xerado coa entrada en vigor do Decreto Lei" de reforma do sector, indica a organización nun comunicado.

A asociación de empresas do ramo "apela á responsabilidade" dos sindicatos para que "retomen o diálogo, desconvoquen as folgas, cesen as folgas ilegais selectivas encubertas e garantan a estabilidade do sector durante as negociacións".

Anesco insistiu en que os estibadores están a reducir "intencionadamente" os seus rendementos "á marxe dos períodos de folga oficialmente convocados para presionar ilegalmente á representación empresarial". Tamén neste caso, insistiu en solicitar a intervención das administracións.

En canto aos termos da negociación orixe do desacordo cos sindicatos, Anesco asegura "que en ningún momento modificou a súa posición", en contra do argumentado polos estibadores, aínda que mantén o rexeitamento a dous dos puntos que reclaman os traballadores.

ESCOLLOS DA NEGOCIACIÓN

Así, asegura que mantén a súa oferta de "garantía de emprego e mantemento das condicións aos actuais estibadores". "A subrogación por tanto non debe ser motivo da convocatoria de folga, nin de medidas de presión, posto que é aceptada polas empresas", asegura.

Por contra, insiste en rexeitar a petición dos sindicatos de que as empresas de estiba mantéñanse nas herdeiras das sageps. Na súa opinión, iso podería vulnerar as leis de competencia, por ser considerado un cártel, e mesmo a normativa europea que se pretende cumprir coa reforma do sector.

Ademais, Anesco segue considerando necesaria outra das medidas que rexeitan os sindicatos, a de abrir simultaneamente á negociación do convenio estatal unha negociación porto por porto "para definir as melloras operativas que se deben implementar para manter a competitividade dos portos".