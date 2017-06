Pleno.- A oposición pide unha comisión de estudo para elaborar o futuro plan de transporte público e o PP rexéitao

O tres grupos da oposición, a proposta de En Marea, pediron a constitución dunha comisión especial de estudo no Parlamento autonómico para a elaboración "participativa" dunha proposta para o futuro Plan de Transporte Público de Galicia que a Xunta prevé pór en marcha en 2019. A iniciativa foi rexeitada pola bancada popular, que considera que as medidas previstas polo Goberno galego mellorarán o servizo, co aumento de paradas e liñas.

A moción, que contou co apoio de BNG e PSdeG, foi defendida polo deputado de En Marea Antón Sánchez, quen criticou a "improvisación" da Consellería de Infraestruturas e Vivenda na elaboración da primeira fase deste plan, que prevé pór en marcha en agosto deste ano tras ser presentada a semana pasada.

E é que para Sánchez, a Xunta fala de "mellorar as rutas" no rural, unhas afirmacións que, na súa opinión, quedan en "meras intencións". "Un plan de transporte público debería estar incardinado nun plan de futuro para o rural galego e introducir medidas de dinamización", sinalou para censurar que "unha vez máis non haxa plan integral senón simple improvisación e chafallada".

"Vostedes suspenderon clamorosamente os deberes de ter un país articulado e ben vertebrado, como tamén suspenderon na política de reequilibrio territorial", manifestou para acusar o Goberno galego de "repetir os erros" do pasado que levaron a que unha sentenza do Tribunal Supremo botase abaixo as concesións en 2016.

"FALTA DE INFORMACIÓN"

Pola súa banda, o parlamentario do BNG Luís Bará lamentou a "falta de información" da primeira fase deste plan, cuxos 42 contratos sacou a Xunta a información pública a pasada semana.

"Denunciamos a falta de participación coa que levou a cabo este proceso, unha actuación con présas, con urxencia e improvisación, que deriva en cambios á forza sen a necesaria información e procura de acordos", censurou Bará, que cualificou de "moi grave" que a Consellería non leva este plan ao Parlamento.

Ademais, argumentou que se trata de "un proceso para gañar tempo para as próximas eleccións municipais" e experimentar "para cambiar o mapa actual e concentralo no negocio das grandes empresas".

Nesta liña, o socialista Raúl Fernández cualificou de "incomprensible" a falta de participación nesta primeira fase que, na súa opinión, elabora unha consellería tras "seis anos de parálises e despreocupación polo transporte".

"A política de transportes ten unha presenza irrelevante na acción deste Goberno, é lamentable e inaceptable que unha cuestión fundamental estivese esquecida nas formas, ao non aparecer na denominación da consellería, pero sobre todo do fondo, cunha total ausencia de accións", apuntou.

POSTURA DO PPDEG

Pola súa banda, o parlamentario do PPdeG Martín Fernández Prado negou a improvisación que denuncia a oposición e asegurou que os novos contratos "mellorarán o servizo na maioría das zonas rurais, ao aumentar o número de paradas, liñas e servizos".

"Hai unha sentenza que cumprir e un servizo público que garantir", destacou para acusar á oposición de tentar que a Xunta deixe sen este servizo ao rural a partir do mes de agosto. "Aí non imos estar porque o obxectivo da Xunta é dar o servizo e melloralo todo o posible", indicou.