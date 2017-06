A conselleira do Mar, Rosa Quintana, fixo fincapé en que a rastrexabilidade "xoga un papel determinante" nos procesos de comercialización pesqueira e, neste marco, resaltou que os sistemas de rastrexabilidade de Galicia constitúense "como unha garantía de seguridade na comercialización dos produtos pesqueiros".

Foto: Quintana Aecoc | Fonte: Europa Press

Así o manifestou durante a súa intervención na inauguración este martes en Baiona (Pontevedra) do XVIII Congreso Aecoc de Produtos do Mar, que ata este mércores será un punto de encontro de responsables da produción, elaboración, comercialización e distribución de produtos do mar, co fin de ampliar mercados e compartir a súa visión e aspectos a mellorar.

Quintana reparou na importancia da rastrexabilidade, e destacou neste campo o "importante esforzo" realizado pola Xunta para controlar a actividade extractiva, a través da posta en marcha da plataforma tecnolóxica da pesca e a instalación de caixeiros 'TicPesc' nos portos galegos.