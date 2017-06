O Goberno impulsa obras por 45,7 millóns para mellorar conexións ferroportuarias

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asinou este martes diversos convenios que impulsarán actuacións por valor de 45,7 millóns de euros (IVE non incluído) e que teñen como obxectivo mellorar as conexións ferroportuarias.

En concreto, dos 45,7 millóns de euros (IVE non incluído), un total de 11,5 millóns procederán de Fondos Feder tramitados por Adif e todas as actuacións están incluídas na programación do Fondo Financeiro de Accesibilidade Terrestre Portuaria, informou Fomento nun comunicado.

O convenio de maior contía é o do acceso directo ao Porto de Sevilla (ligazón da Saúde), por importe de 20,5 millóns, seguido da mellora da liña Alxeciras-Bobadilla, que conta con 17,4 millóns.

Tamén se acometerán a adaptación da estación de Lezo por 3,1 millóns de euros, a mellora do tramo ferroviario Redondela-Arcade por 2,5 millóns e actuacións de mellora na liña Huelva-Sevilla por 2,2 millóns.

Á firma asistiron o presidente de Portos do Estado, José Llorca; o presidente do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, e os presidentes das Autoridades Portuarias da Bahía de Algeciras, Huelva, Marín e Ría de Pontevedra, Pasajes e Sevilla.