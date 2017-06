O Festival de Cans xerou 110 postos de traballo durante o catro días do evento

O Festival de Cans, que tivo lugar na localidade pontevedresa do Porriño entre o 24 e o 27 de maio, xerou no catro días que durou o evento un total de 110 postos de traballo para tarefas en diversas áreas, o que supuxo un incremento de ao redor dun 10 por cento respecto da anterior edición.

Segundo informou a organización, deste total, 41 empregados foron por contratacións directas --produción, catering, merchandising, transporte e coordinación--, 19 profesionais autónomos --para deseño, comunicación, redes sociais e fotografía-- e 50 de empresas contratadas especificamente para o evento --iluminación, son, montaxe, limpeza e seguridade--.

Dentro deste marco, dous dos ámbitos aos que se prestou máis atención foron a limpeza, con dous contratados directos que traballaron desde 15 días antes e outros 12 operarios contratados a través dunha empresa para os días do festival; e a seguridade, para o que contrataron 14 gardas de seguridade a dúas empresas privadas.

A organización incidiu na súa filosofía de 'Quilómetro 0', e lembrou que na contratación priorizouse a autónomos, empresas e o pequeno comercio do Porriño, co fin de promover o comercio de proximidade e "favorecer na medida do posible" aos negocios locais.