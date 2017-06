En Marea presentará iniciativas para que se arroxe luz sobre expedientes de Adif por supostos subornos a altos cargos

En Marea presentará diversas iniciativas no Congreso co fin de "facer seguimento" sobre os expedientes internos abertos por Adif e que se arroxe luz co fin de esclarecer os presuntos subornos que unha empresa adxudicataria de obras de alta velocidade outorgou a cargos da empresa pública, así como doutras administracións locais, provinciais ou estatais.

Así, a deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández apuntou a Europa Press que reclamarán "detalles e a conclusión" deses expedientes, porque "a cidadanía merece que se aclare o acontecido". "Esperamos que os expedientes se abran, leven a cabo e fáganse públicos", deixa claro.

Respecto diso, espera que "non sexa como os expedientes da AP-9 que abre Fomento", pois esixe que "se faga unha investigación seria e rigorosa na que se depuren responsabilidades".

Esta rede se subornos foi denunciada pola Garda Civil nun informe incorporado ao 'caso Adif', que nun inicio limitábase á investigación de sobrecustos na construción do AVE a Barcelona.

Con todo, o informe constata que os subornos se estenderon en infraestruturas por todo o país, rexistrándose casos en Castela e León, Galicia, País Vasco e Asturias.