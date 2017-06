A oposición reclama medidas contra a expansión do eucalipto e o PP aposta pola revisión do plan forestal

A oposición no Parlamento de Galicia --En Marea, PSdeG e BNG-- pediu medidas contra a expansión do eucalipto por mor dunha iniciativa presentada polo Bloque. Pola súa banda, o PP avogou pola revisión do plan forestal actual.

Estas dúas ideas contrapuxéronse nun debate durante o pleno da Cámara autonómica, onde o deputado nacionalista Xosé Luís Rivas, 'Mini', defendeu unha proposición non de lei que definiu como "de mínimos", para xerar a "inflexión necesaria para iniciar a freada" da expansión do eucalipto e "sentar a falar do monte en serio".

Ao seu xuízo, "permitir plantar eucaliptos en terras agrarias é unha acción criminal só comparable á tolemia do señor Trump".

Na súa quenda, Davide Rodríguez (En Marea), denunciou un "avance descontrolado" desta especie, que favorece a "escasa biodiversidade" de terreos.

O actual plan forestal, segundo dixo, elaborouse "para un período de 40 anos", no entanto "resultou ser un auténtico fracaso".

Pola súa banda, o socialista José Antonio Quiroga advertiu de que está este "tema rodeado de lendas urbanas", como a que identifica o eucalipto co lume. "A nosa posición ante o descontrol forestal é que hai que proceder a ordenar as plantacións de eucalipto para que non se siga expandindo", explicou.

Así, subliñou que o que fai falta é un plan "serio" e "non de chirigota", no que apostou por introducir "mecanismos de condicionalidade" que equilibren as diferentes plantacións.

CONSELLO FORESTAL

Precisamente respecto diso, o popular José González lembrou que a lei de montes establece a necesidade de proceder á "revisión" do plan forestal vixente, e indicou que "se trata de facer de abaixo a arriba", por iso é polo que a Xunta traballe para iso co Consello Forestal de Galicia. "Ten que falar o sector", incidiu.

Para o deputado do PP, nese foro é no que hai que "buscar os consensos" e é neste espazo onde "se ten que facer esta regulación" relativa ao eucalipto, do que, segundo precisou, "hai moita demanda" porque "é un cultivo rendible".

DOUS PUNTOS MÁIS

En canto a un segundo punto que inclúe a proposta do Bloque, que se votará na xornada do mércores, González argumentou que "non se cumpren os requisitos para entender" que o eucalipto 'nitens' é unha especie invasora.

Respecto ao terceiro apartado, afirmou que o seu grupo non comparte que haxa que prohibir os cultivos enerxéticos, "aínda que terán que ser regulados no marco da revisión do plan forestal".