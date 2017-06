Un desencontro sobre o funcionamento da mesa sectorial de educación impide tratar o calendario escolar galego

A mesa sectorial de educación concluíu sen abordar o calendario escolar para o próximo curso, debido a un desencontro e diferenzas de interpretación entre varias organizacións sindicais e a Xunta sobre o funcionamento deste órgano.

Este desencontro produciuse por diferenzas de interpretación dun suposto acordo entre as organizacións e a administración en pasadas mesas sectoriais para establecer unha hora de termo destas reunións, que se fixou para as 14.30 horas.

Cando xa pasaba deste tope horario, varios portavoces sindicais trasladaron as súas queixas pola falta de tempo para abordar os temas na presente mesa sectorial, apelando a ese suposto acordo para fixar unha hora de finalización ao que se chegou na penúltima reunión celebrada.

Con todo, desde a CIG-Ensino negaron a existencia do mencionado acordo, ou polo menos afirmaron "descoñecer" que se acordou unha hora fixa para todas as mesas sectoriais.

Esta falta de entendemento sobre o funcionamento da mesa, ademais da negativa da Administración para tratar o calendario escolar nunha nova reunión, como reclamaban os portavoces sindicais, derivou en que os representantes docentes marchásense da mesa, quedando sen tratar o punto do calendario escolar.

DEBATE SOBRE O HORARIO

En declaracións a Europa Press, Paula Carreiro, de FETE-UXT, defendeu que "o acordo era terminar a esa hora" e que o desenvolvemento da propia mesa impedía levar a cabo un debate "produtivo", dado que debido á orde do día estenderíase "ata o sete da tarde", cos portavoces "sen comer" e co cansazo acumulado de horas de debate.

José Fuentes, por parte de CC.OO. Ensino, coincidiu coa portavoz de UXT, criticando que o encontro "empezou tarde" e que a falta dun regulamento "sobre limitación de tempo" dá liberdade a cada organización para estendersee nas súas intervencións, o que leva a que estas reunións se prolonguen durante moitas horas.

Ante esta situación, engade Carreiro, propúxose "pór unha hora tope" definindo os tempos "en función da representatividade" e evitar "saír de alí ao sete da tarde sen comer", un postulado que a CIG rexeitou.

Anxo Louzao, secretario nacional deste sindicato, indicou que o seu sindicato entendía "que non se estableceu" unha limitación para a reunión, e que decidiron marcharse da mesa unha vez que unha das organizacións "non estaba en disposición de continuar".

"Independentemente da distinta interpretación sobre o final da mesa", engadiu Louzao, as organizacións pediron convocar unha nova reunión para abordar o calendario escolar. A Xunta, pola súa banda, decidiu continuar coa celebración da mesa, que deu por concluída sen tratar toda a orde do día minutos despois de levantarse os portavoces sindicais.

José Fuentes criticou, respecto diso, "a falta dun regulamento claro sobre o funcionamento da mesa" e reclamou "seriedade" á Administración, confiando en que "convoque" ás organizacións a un novo encontro. En caso contrario, avanzou que o seu sindicato "impugnará" a reunión deste martes. "A administración pechouse en banda", lamentou.

Carreiro defendeu tamén unha nova convocatoria de reunión para "facer un debate produtivo" sobre o calendario, e non "un estéril por falta de tempo" ou polo cansazo dos membros da mesa sectorial. "Decidimos que terminase para negociar isto por coherencia", indicou.

CALENDARIO ESCOLAR

Desde a Consellería, pola súa banda, deron por concluído o encontro, lembrando ademais que a opinión da mesa sectorial non é vinculante.

Deste xeito, o calendario escolar establecerá o inicio do curso para o 11 de setembro, que terminará o 21 de xuño, período no que funcionarán os comedores escolares.

A actividade lectiva no segundo ciclo de infantil, en primaria e en educación especial estenderase no período antes mencionado, que en ESO, bacharelato e FP o curse estenderase do 15 de setembro ao 21 de xuño, salvo no caso de 2º de bacharelato, onde terminará en función das datas da ABAU. En ensinos de réxime especial, o curso irá desde o 15 de setembro ata o 30 de xuño.

As vacacións serán desde o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro en Nadal; 12, 13 e 14 de febreiro para Entroido; e desde o 24 de marzo ata o 2 de abril para Semana Santa. Así mesmo, considerarase o 7 de decembro como non lectivo, Día do Ensino.

Tamén serán non lectivos aqueles declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e as festas laborais de carácter local.