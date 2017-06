Moody's rebaixa o rating a Popular dous chanzos dentro do 'bono lixo'

A axencia de cualificación crediticia Moody's rebaixou o rating de débeda a longo prazo de Popular dous chanzos dentro do 'grao de especulación', coñecido como 'bono lixo', desde 'Ba3' ata 'B2' con perspectiva 'negativa'.

A decisión da axencia baséase na "recente evolución da entidade no mercado" e no impacto que podería ter nas métricas financeiras do banco.

Moody's considera que "o continuo fluxo de noticias negativas relacionadas co futuro do banco impactou negativamente na confianza dos consumidores e os investidores". Para a axencia, a entidade atópase baixo "presión crecente" para mellorar a súa capacidade de absorción de riscos.

Ademais, para tomar a súa decisión a calificadora tivo en conta os cambios na estrutura de pasivos da entidade durante o último ano, xunto coa súa expectativa sobre a evolución da folla de balance do banco.

SAÍDA DE DEPÓSITOS

A axencia considera que os depósitos da entidade foron tradicionalmente a súa fonte de financiamento e apunta que a finais de marzo representaban o 65% do total. Por iso, destaca que os depósitos de clientes do banco caeron desde 82.200 millóns de euros hai un ano ata 77.200 millóns de euros no primeiro trimestre.

"Desde o anuncio da revisión dos seus obxectivos estratéxicos o pasado ano, Banco Popular fixo soamente un progreso limitado no seu plan de eliminación de activos", sinalou a axencia, que engade que o cociente de activos improductivos da entidade mantívose no 32% ao peche do primeiro trimestre, un 30% máis que un ano antes, "excedendo amplamente" a media do sistema, que se sitúa no 15%.

Moody's considera que o aumento na cobertura de activos improductivos en 2016 ata o 45% apóiase nos esforzos do banco de reducir estes activos, aínda que indica que este nivel de cobertura mantense por baixo do dos seus competidores domésticos. A axencia considera aínda "desafiante" para Popular acometer unha venda de parte do seu catálogo de activos improductivos sen levar a cabo recortes adicionais do seu valor.

DBRS SOME Á ENTIDADE NO 'BONO LIXO'

Do mesmo xeito, a axencia de ratings DBRS tamén rebaixou a cualificación da entidade. Neste caso, a nota do banco pasou de 'BBB (low)' ata 'BB (low)', o que supón unha caída de tres gradues e a entrada da entidade no 'grao de investimento'.

Popular pechou a sesión bolsista deste martes cunha caída do 6,2%, o que supón conter esborrállelos rexistrados nas últimas sesións. Actualmente, o prezo da acción sitúase en 0,317 euros, co que o seu capitalización está por baixo dos 1.400 millóns de euros.