Reino Unido tardará "24 ou 48 horas" en dar información sobre o español Ignacio Echeverría, desaparecido desde o pasado sábado cando se perdeu o seu paradoiro na zona da Ponte de Londres, onde se produciu un atentado yihadista que causou a morte de sete persoas.

Así llo trasladaron as autoridades británicas á familia de Ignacio, como informou o irmán do desaparecido, Joaquín Echeverría, en Facebook: "Seguimos sen noticias de Ignacio Echeverría. As autoridades británicas pídennos 24 ou 48 horas máis para darnos información".

Segundo confirmaron fontes de Exteriores a Europa Press, trátase da mesma información da que dispón o Ministerio nestes momentos. Este martes, o ministro Alfonso Dastis aseguraba que o seu homólogo británico, Boris Johnson, prometeulle que "vai adiantar os trámites" para identificar as vítimas do atentado terrorista do pasado sábado en Londres.

Os pais de Ignacio Echeverría, de 39 anos, viaxaron este martes a Londres para reunirse coas súas fillas e seguir buscándoo despois de pasar tres días sen coñecer o seu paradoiro.

A familia do galego explicou a Europa Press que, no momento do atentado, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron que un home apuñalaba a unha muller na contorna do Mercado de Borough, xunto á Ponte de Londres, parouse para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.

A última vez que os amigos o viron, Ignacio estaba tendido na beirarrúa. Desde entón, nin a familia nin os seus amigos lograron contactar con el nin atopalo en hospitais, a pesar de que xa se puxeron en contacto co consulado español, a policía británica, os hospitais da zona e HSBC (a empresa na que traballa o desaparecido) para comunicar o ocorrido.