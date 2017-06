Santander prepara a compra da matriz do Banco Pastor

Banco Santander atópase ultimando unha inminente ampliación de capital co obxectivo de financiar a absorción de Banco Popular, indicaron a Europa Press fontes do mercado.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular

Segundo a axencia norteamericana Bloomberg, que adianta a información, a operación ascendería a 5.000 millóns de euros que a entidade destinaría a impulsar os seus niveis de capital, aínda que precisa que o banco presidido por Ana Botín aínda non tomou unha decisión en firme.

Fontes de Santander consultadas por Europa Press eludiron facer comentarios respecto da ampliación de capital, mentres que desde Popular indicaron que están á espera de coñecer información respecto diso e ver como evolucionan os acontecementos para poder pronunciarse.

A posible operación corporativa con Banco Santander podería ser unha das causas que obrigaron ao presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, a ausentarse dunha reunión con representantes do Banco Central Europeo (BCE) este mesmo martes.

De concretarse a operación, a oferta de Santander materializaríase antes do 10 de xuño, data que fixou como límite JP Morgan --o banco de investimento que asesora a Popular neste proceso-- para presentar ofertas vinculantes sobre a entidade.

A inminente ampliación de capital en Banco Santander buscaría acelerar a posible operación corporativa ante a deterioración da liquidez de Popular, cuxa solvencia non está cuestionada polo momento.

Neste sentido, a axencia Moody's, que rebaixou a cualificación de Banco Popular desde 'Ba3' a 'B2', dentro do grao especulativo ou 'bono lixo', explica que a decisión obedece á deterioración do seu valor bolsista. Ademais, detectou que os depósitos de clientes do banco caeron desde 82.200 millóns de euros hai un ano ata 77.200 millóns de euros no primeiro trimestre de 2017.

Ademais, fontes próximas á operación aseguraron a Europa Press que o Goberno seguiu moi de preto o proceso de negociacións e impulsou a súa concreción con obxecto de evitar un proceso de resolución en Banco Popular.