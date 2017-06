Miles de alumnos afrontan desde este mércores a primeira convocatoria da nova selectividade en Galicia

Galicia acolle desde este mércores a primeira convocatoria da chamada ABAU, o novo modelo de acceso á universidade que substitúe á antiga selectividade (a PAU) e á que se matricularon un total de 10.550 mozos na comunidade autónoma.

Selectividade | Fonte: Europa Press

Os estudantes de Aragón, A Rioxa, Baleares, Comunidade Valenciana, Madrid e Estremadura xa empezaron este martes as probas, os primeiros do Estado. Mentres, Galicia, Asturias, Navarra, Canarias, País Vasco e Castela-A Mancha acollen a convocatoria durante os días 7, 8 e 9 de xuño e Cantabria o 8, 9 e 12 de leste mesmo mes.

A semana seguinte, será a quenda dos estudantes de Andalucía e Murcia (12, 13 e 14 de xuño), e dos de Castela e León e Cataluña, que serán os últimos en examinarse, os días 13, 14 e 15.

Segundo os datos facilitados pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), a maioría de alumnos farán as probas en Vigo, Santiago e A Coruña, que rexistran 2.290, 2.265 e 2.073 estudantes matriculados, respectivamente. O resto presentaranse en Pontevedra (1.023), Lugo (907), Ourense (896), Ferrol (631), Viveiro (240), Cee (113) e A Rúa (112).

DE 'REVÁLIDA' A ABAU

A proba, que inicialmente estaba incluída na Lomce e prevista polo entón ministro de Educación, José Ignacio Wert, como unha 'reválida' obrigatoria, evolucionou cara a un modelo moi similar á antiga selectividade.

O plan de Wert pasaba por suprimir a PAU co obxectivo de implantar un modelo de probas, as chamadas 'reválidas', necesarias tanto para a obtención do título de etapa como para acceder á educación superior.

Esta medida provocou o rexeitamento da comunidade educativa, celebrando varias folgas e protestas contra a xestión do ministro Wert e os plans do Goberno central. A propia Xunta de Galicia, a través do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, chegou a solicitar ao ministerio do ramo que a nova selectividade fose o máis parecida posible á PAU.

Finalmente, trala substitución de Wert por Íñigo Méndez de Vigo e a suspensión da aplicación da Lomce co obxectivo de traballar a favor dun Pacto Educativo entre os diferentes partidos, o Goberno central, a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) e as comunidades autónomas chegaron a un acordo para configurar un modelo acceso á universidade similar ao que foi a selectividade.

En declaracións a Europa Press, Pedro Armas, vicepresidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), destacou que tanto desde esta entidade como da propia Consellería tentaron "adoptar medidas para facilitar este tránsito" ao alumnado no territorio galego.

Así e pesar de que "foi un ano complicado", considerou que o proceso se resolveu "con dilixencia", adaptándose ao momento político e lexislativo e tentando "facilitar as cousas" aos estudantes, que son os principais afectados "por tantos vaivéns lexislativos".

Armas defendeu que desde a CIUG, como "un instrumento das universidades", traballouse "en contacto permanente coa Consellería" para sacar adiante esta "tarefa compartida e coordinada".

DIFERENZAS COA 'PAU'

A nova ABAU conserva "moitas similitudes en canto á estrutura da proba", aínda que hai "cuestións de axuste puntuais" que impiden considerala "exactamente" como "un retorno á PAU".

A principal diferenza é "o reforzo da troncalidade" nas materias examinadas, todas do currículo de 2º de bacharelato. Neste sentido, o alumnado preséntase a unha parte obrigatoria na que se examina de Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II e da Primeira Lingua Estranxeira II.

A estas materias inclúese unha troncal de modalidade en función da opción de bacharelato escollida: Matemáticas 2 (ciencias), Latín 2 (humanidades), matemáticas aplicadas ás ciencias sociais (ciencias sociais), e Fundamentos da arte (artes).

Outras como debuxo artístico, técnicas de expresión grafico-plástica ou ciencias da terra, que antes se examinaban como opcións de optativas, quedaron suprimidas na ABAU, do mesmo xeito que historia da Filosofía. A nota de acceso calcularase en función da media de bacharelato e a desta proba, que terán un peso do 60 e do 40 por cento, respectivamente.

PARTE VOLUNTARIA

A pesar diso, Armas destacou que este reforzo da "troncalidade" vese acompañado dun "abano amplo de posibilidades á hora de escoller" as materias da parte voluntaria da ABAU, destinada a subir nota e que regula o tramo de 10 a 14 puntos.

Nesta parte voluntaria o alumno pode examinarse de "ata catro troncais de opción", podendo presentarse en materias doutros itinerarios de bacharelato. Cada unha ponderará de diferente maneira en función da carreira á que opte o aspirante, aínda que a aplicación informática escollerá "aquelas que máis benefician" ao alumno. Así mesmo, outra das novidades é que existe a posibilidade de que a troncal de modalidade á que o aspirante se presenta na parte obrigatoria "cóntelle para subir nota" nesta fase.

Armas valorou, ademais, o esforzo por asegurar "a igualdade de oportunidades" á hora de presentarse a estas probas, como unha comisión específica para alumnos con discapacidade ou para estudantes con trastornos de hiperactividade. Ademais, atendéronse os diversos casos "singulares" de diferentes colectivos, como é o alumnado repetidor ou de alumnos estranxeiros, entre outros.

CALENDARIO DA XORNADA

As probas arrincan este mércores ás 10.00 horas con Lingua Castelá e Literatura II e ás 12.00 con Historia de España. En sesión de tarde celebraranse as de Lingua Galega e Literatura II e Primeira Lingua Estranxeira II, ás 15.30 e ás 17.30 horas, respectivamente.