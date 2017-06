Xira galaica para o Dépor

Para arrincar a preparación da cuarta campaña consecutiva en Primeira División, o Deportivo realizará unha xira por Galicia con oito encontros amigables fronte a equipos galegos: Vilalba, Vilagarcía, Elviña, Cerceda, As Somozas, Carballo, Pontevedra e Ferrol serán os destinos deportivistas en apenas quince días.

Fernando Navarro, fronte ao Racing Villalbés na tempada pasada. | Fonte: @RCDeportivo

A tempada do Deportivo, a 46ª na máxima categoría, arrincará o vindeiro 5 de xullo coa disputa xa confirmada de oito encontros amigables, todos fronte a rivais galegos e sen saír de Galicia. O mércores 5 de xullo ás nove da mañá, o plantel deportivista regresará ao traballo: pola mañá, ás 9:00 horas, recoñecemento médico; pola tarde, ás 18:00 horas, sesión en Abegondo.

O primeiro amigable está programado unha semana máis tarde, o xoves 13, fronte ao Racing Villalbés no campo da Magdalena. O partido na capital da Terra Chá, outrora habitual arrinque dos amigábeis de pretemporada (15 veces entre 1990 e 2007), non abre o verán deportivista dende hai xusto unha década. O Dépor xogará cinco partidos en tan só oito días, nos que Pepe Mel aproveitará para dar minutos a todos os xogadores.

Dos oito rivais, seis xogarán o vindeiro curso en Terceira División (Racing Villalbés, Arosa, Silva, Cerceda, Somozas e Bergantiños) e os dous últimos, dentro da cuarta semana de preparación, son rivais de Segunda B: Pontevedra e Racing de Ferrol. Menos Ourense, o Dépor visitará o resto das provincias galegas.

Tralo último partido de Liga, Pepe Mel anunciou para o 30 de xullo un amigable co FC Porto no estadio do Dragao, pero polo de agora non hai confirmación oficial por parte do Deportivo, que ten previsto alomenos outros tres amigábeis con rivais de maior categoría antes de arrincar a Liga na fin de semana do 19/20 de agosto.

Calendario previsto:

13 de xullo: Racing Vilalbés - Deportivo (A Magdalena, Vilalba)

14 de xullo: Arousa - Deportivo (A Lomba, Vilagarcía de Arousa)

15 de xullo: Silva - Deportivo (Campus Universitario de Elviña, A Coruña)

18 de xullo: Cerceda - Deportivo (O Roxo, Cerceda)

20 de xullo: Somozas - Deportivo (Manuel Candocia, Somozas)

22 de xullo: Bergantiños - Deportivo (As Eiroas, Carballo)

25 de xullo: Pontevedra - Deportivo (Pasarón, Pontevedra)

27 de xullo: Racing de Ferrol - Deportivo (A Malata, Ferrol)