A plataforma para o impulso da loxística no noroeste constitúese este mércores en Madrid

A sede da Cámara de Comercio de España acollerá este mércores, ás 10,00 horas, a constitución formal da plataforma para o impulso da loxística no noroeste.

Viaduto de liña AVE de Adid | Fonte: Europa Press

Esta plataforma créase, segundo destacan os seus impulsores nun comunicado de prensa, por "a grave preocupación" dos seus promotores ante "a marxinación" á que o principal instrumento de financiamento da Unión Europea "somete" a estas zonas do país.

En concreto, está conformada por asociacións empresariais e cámaras de comercio de León, Galicia, Asturias e Cantabria, e refírense ao mecanismo 'Conectar Europa'.

Nace "aberta á sociedade civil" e a outras entidades, segundo sinalan, e ofrece a súa colaboración ás autoridades públicas "na procura de solucións que impulsen o crecemento social e económico dunhas rexións que non teñen por que verse postergadas no marco dun desenvolvemento equilibrado do conxunto de España".