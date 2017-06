Bruxelas aproba a venda do Popular ao Santander

A Comisión Europea aprobou este mércores a resolución do Banco Popular, que inclúe a súa venda a Banco Santander por un euro, ao mesmo tempo que salientou que é "o mellor modo de proceder para asegurar a continuidade das funcións importantes" da entidade e para "evitar efectos adversos significativos na estabilidade financeira".

Nun comunicado, o Executivo comunitario deu luz verde á resolución do Banco Popular baixo as normas europeas de recuperación e resolución bancaria sobre a base dun esquema de resolución proposto pola Xunta Única de Supervisión (SBR polas súas siglas en inglés).

Bruxelas engadiu que as perdas foron "totalmente absorbidas" polos accionistas e os titulares de débeda subordinada e non foi necesaria a inxección de fondos públicos nin a participación do Fondo Único de Resolución.

Ademais, a Comisión Europea explicou que se cumpren condicións para a resolución da entidade: o banco era insolvente, non existían solucións privadas máis aló da resolución e non había accións de supervisión que evitasen a quebra.

"Os clientes de Banco Popular seguirán atendidos sen perturbación da economía. Todos os aforradores seguirán tendo acceso ininterrompido a toda a cantidade do seu depósito. Tras a decisión de resolución, o banco pode continuar coas súas actividades de negocio", destacou Bruxelas.