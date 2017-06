Ferida unha persoa nunha colisión en Mos (Pontevedra) e outras dúas nun choque en Vigo

Unha persoa resultou ferida na mañá deste mércores nunha colisión con catro vehículos implicados no municipio de Mos (Pontevedra), e outras dúas noutro choque en Vigo.

O primeiro accidente tivo lugar sobre as 8,40 horas deste mércores no quilómetro 12 da autovía A-55, sentido Vigo, segundo informou o 112 Galicia.

Foi Urxencias Sanitarias de Galicia-061 o que alertou do sinistro ao 112, tras o que o Centro de Atención ás Emerxencias informou á Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil e aos Bombeiros do Porriño. A persoa ferida foi atendida nunha ambulancia no punto.

Por outra banda, Urxencias Sanitarias informou ao 112 Galicia sobre as 8,30 horas de dúas persoas feridas despois de chocar dous vehículos no cruzamento de Colón con Urzáiz, en Vigo.

Por iso, o 112 Galicia solicitou a colaboración da Policía Local e informouse aos Bombeiros e a Protección Civil da cidade olívica.