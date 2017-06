A 'vella' Pescanova regresa a Bolsa cunha caída próxima ao 90% tras máis de catro anos suspendida

A 'vella' Pescanova regresou este mércores á Bolsa cunha caída do 89,85% tras máis de catro anos sen cotizar, ata intercambiase a un prezo de 0,60 euros por título.

Pasados uns minutos da apertura, ás 9.14 horas, as accións da 'vella' Pescanova ampliaban o seu descenso ata 93,91%, marcando unha cotización de 0,36 euros.

A 'antiga' Pescanova regresou ao Mercado Continuo despois de que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) decididiera levantar a suspensión cautelar, acordada o pasado 12 de marzo de 2013, tras detectarse discrepancias entre a súa contabilidade e as cifras de débeda bancaria que podían ser "significativas".

"Aínda que o prezo de cotización das accións pode estar sometido a unha elevada volatilidade ao estar suspendidas de negociación durante máis de catro anos e dadas as circunstancias nas que se atopa a sociedade, non resulta oportuno prolongar adicionalmente a suspensión", sinalaba a CNMV.

A firma, que conta co 1,6% de Nova Pescanova, estaba valorada, antes do seu regreso a Bolsa, a prezos de mercado en preto de 900.000 euros na actualidade, unha cifra moi afastada dos 170 millóns de euros que custaba no momento da súa suspensión en Bolsa.

En concreto e en virtude das últimas transaccións, as accións da compañía tiñan fixado un prezo de 0,03 euros por título, segundo a valoración presentada á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). A este prezo os 28,7 millóns de accións que compoñen na actualidade o capital social da sociedade presentaban un valor global de 862.131,54 euros.

Esta valoración sitúase moi por baixo da capitalización que tiña a compañía no momento da suspensión da súa cotización, a mediados de marzo de 2013, que alcanzaba os 169,79 millóns de euros, tendo en conta que deixou de cotizar a 5,91 euros por acción.

O organismo supervisor dos mercados afirmou que a 'vella' Pescanova foi obxecto dun proceso concursal complexo e prolongado no tempo que deu lugar a unha transformación profunda das súas características e dimensión, á vez que resaltou que non está incursa en ningún suposto de exclusión de negociación, ao cumprir as súas obrigacións en materia de remisión e publicación de información e non estar en fase de liquidación concursal.