Ferido un mariñeiro ao caer á auga no peirao Calvo Sotelo na Coruña

Un mariñeiro resultou ferido a última hora da noite do martes ao caer á auga e golpearse nun ombreiro no peirao Calvo Sotelo, na cidade da Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, o ferido foi trasladado nunha ambulancia ata o Hospital Modelo despois de que un particular alertou do ocorrido pasados uns minutos das 23,00 horas do martes.

O alertante indicou no seu relato que o mariñeiro fora rescatado, pero tiña un golpe. Por iso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias, á Policía Nacional, á Autoridade Portuaria e á Guardia Civil.