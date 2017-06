Un incendio causa danos na estrutura dunha vivenda en Vilariño de Conso (Ourense)

Un incendio declarado na noite do martes nunha vivenda no termo municipal ourensán de Vilariño de Conso provocou danos na estrutura no inmoble.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron sobre as 21,25 horas do martes na parroquia de Sabuguido, no lugar de Soutelo. Debido a este lume ardeu parte do teito da vivenda.

Foi un particular o que alertou do incendio ao 112 Galicia e sinalou que vía saír lume pola parte superior da casa e que o inmoble se atopaba baleiro.

Enseguida, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia puxo a situación en coñecemento de Protección Civil da localidade e de Viana do Bolo, Guardia Civil e GES da Gudiña. Finalmente, o lume quedou sufocado.