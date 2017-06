A produción industrial cae un 9,5% en abril en Galicia

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) descendeu un 9,5 por cento en abril en Galicia, mentres que no conxunto do Estado retrocedeu un 10,2% en relación ao mesmo mes de 2016, taxa case 20 puntos inferior á de marzo e o seu maior recorte desde marzo de 2013, segundo informou este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Así continúa a tendencia de caída do o primeiro trimestre, xa que entre xaneiro e marzo Galicia acumulou a maior caída da súa produción industrial (-3%) do Estado.

Co descenso interanual de abril, a produción industrial en España volve a terreo negativo tras rexistrar en marzo un avance do 9,2%, o seu maior aumento en nove anos.

Todos os sectores recortaron a súa produción respecto de abril de 2016. O maior descenso correspondeu aos bens de equipo (-17,4%), seguido dos bens de consumo non duradeiro (-11,5%), os bens de consumo duradeiro (-8,7%), os bens intermedios (-6,7%) e a enerxía (-5,3%).

No entanto, corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a produción industrial incrementouse en abril un 0,7% respecto ao mesmo mes de 2016, unha décima máis que en marzo. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 42 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En taxa mensual, a produción industrial aumentou un 0,1% en abril, en contraste co retroceso do 0,3% de marzo e o estancamento dun ano antes.

A enerxía, os bens intermedios e os bens de consumo non duradeiro presentaron incrementos mensuais da produción do 3,5%, do 0,8% e do 0,3%, respectivamente. Por contra, os bens de equipo e os bens de consumo duradeiro reduciron a súa produción respecto ao mes anterior un 2,5% e un 1,7%, respectivamente.

TAXAS NEGATIVAS EN 16 COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, 16 delas presentaron taxas interanuais negativas en abril e só unha, Andalucía, incrementou a produción das súas industrias respecto ao mesmo mes de 2016, cun aumento do 2,2%.

Os maiores retrocesos na produción industrial rexistráronos Castela e León (-24,5%), A Rioxa (-22,6%), Madrid e Cataluña (-12,1% en ambos os casos) e Navarra (-11,9%).