A decisión anunciada polas autoridades europeas en relación ao Banco Popular, que supón a súa venda a Banco Santander, "é unha boa saída para a entidade" dada a situación á que chegara nas últimas semanas, segundo indicou o ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, destacando que implica a máxima protección aos depositantes.

"É unha boa saída para a entidade, dada a situación á que chegara nas últimas semanas, xa que implica a máxima protección aos depositantes e a continuidade da actividade", declarou o ministro.

Neste sentido, o ministro sinalou que a decisión anunciada polas autoridades europeas en relación ao Banco Popular adoptouse de acordo co novo marco sobre resolución bancaria e en cumprimento estrito da normativa comunitaria.

Deste xeito, Guindos subliñou que a operación leva a cabo sen a utilización de recursos públicos e sen que se produza, por tanto, un eventual contaxio entre risco soberano e bancario, como ocorreu en épocas pasadas.

De feito, o ministro considera que a situación actual "é moi diferente á do ano 2012", dada a boa saúde do conxunto do sector financeiro e da economía española en xeral, polo que se dan así "as mellores circunstancias para achegar as solucións máis adecuadas e eficaces baixo a autoridade europea, co obxectivo final de preservar a estabilidade do sistema financeiro".

Banco Santander adquiriu o 100% do capital social de Banco Popular por un euro e ampliará capital por aproximadamente 7.000 millóns de euros que cubrirá capital e as provisións requiridas para reforzar o balance da entidade presidida por Emilio Saracho.

O Santander realizou dita operación como resultado dun proceso competitivo de venda organizado no marco dun esquema de resolución adoptado pola Xunta Unica de resolución e executado polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), segundo explicou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, a adquisición do Popular, cuxas accións pecharon onte a un prezo de 0,317 euros, cun descenso do 6,2%, prodúcese tras a poxa levada a cabo polo Fondo Único de Resolución (FUR) e o FROB na que Santander foi seleccionada como entidade adxudicataria e paga un euro de valor simbólico. Como resultado, a resolución de Banco Popular efectuarase sen axudas públicas.