Ceprede estima un crecemento do 2,8% da economía galega en 2017

A economía galega crecerá case o 2,8 por cento este ano, na media nacional, segundo o informe de estimacións mensuais do Centro de Predición Económica (Ceprede), que indica que haberá un crecemento rexional xeneralizado este ano.

Moedas, euros, billetes, diñeiro | Fonte: Europa Press

A incorporación das cifras do indicador adiantado de Contabilidade Nacional, e a actualización dos indicadores do mes de abril, elevaron as estimacións de crecemento rexional de todas as comunidades, así como do agregado nacional, para o que prevé un avance do 2,8 por cento en 2017.

No ámbito nacional, cinco rexións situaranse cun crecemento superior ou igual ao 3 por cento por encima do avance medio nacional. Así, as Comunidades máis dinámicas serán Castela-A Mancha (3,3 por cento), Cataluña (3,2 por cento), Canarias (3,1 por cento), Comunidade de Madrid (3,1 por cento) e Comunidade Valenciana (3 por cento).

Pola súa banda, Galicia sitúase na media nacional, cun crecemento previsto para 2017 do 2,8 por cento. Por baixo desta media sitúanse o resto de Comunidades, pechando o grupo Asturias que avanzará un 2 por cento, sendo a rexión menos dinámica en 2017.

As predicións realízanse tendo en conta quince indicadores da actividade económica, como os afiliados á Seguridade Social, o IPI, o consumo de combustibles, as matriculacións, o comercio exterior ou as pernoctaciones. Esta información está modelizada considerando a base de datos oficial do INE para a contabilidade rexional (CRE).