A Confederación Española de Policía (CEP) solicita Unidade de Intervención Policial (UIP) en Santiago de Compostela por contar cun "punto estratéxico" de peregrinaxe, tras o ataque rexistrado o martes na contorna de Notre Dáme en París.

"Solicitamos en diversas ocasións que se destine á UIP a esta cidade, a última o día 1 de xuño, por ser esta cidade e, en concreto a Catedral de Santiago de Compostela, un punto estratéxico, xa que é un dos centros de peregrinaxe máis importantes do mundo occidental, feito polo cal está no punto de mira do terrorismo yihadista", segundo esgrime a CEP.

Así, sinala que España segue "en Nivel IV de Alerta Antiterrorista", polo que a CEP considera que "que o VIII UIP debe de estar, do mesmo xeito que ocorre en Francia coa Catedral de Notre Dáme, permanentemente nesta cidade (Santiago)".

"Se ocorrese algo parecido a día de hoxe, non teriamos capacidade de resposta inmediata, como pasou no caso francés, xa que a Comisaría de Santiago presenta un déficit de policías moi importante a día de hoxe", segundo lamenta a Confederación Española de Policía.

Deste xeito, o secretario rexional de CEP, Fernando Patiño, defende que se dote de UIP a Santiago "polo menos todo o período estival para evitar disturbios".

Respecto diso lembra, así mesmo, "os acontecementos acaecidos estes días durante e despois do desaloxo de okupas en Santiago, onde por parte deste colectivo convocáronse diversos actos e manifestacións en contra do desaloxo e da propia Policía".

MEDIOS NECESARIOS

Segundo engade, ese feito "pode pór en perigo a seguridade cidadá, debido á violencia de guerrilla urbana kale borroka que este grupo exerce, un tipo de violencia organizada, no que á parte dos servizos de información, son especialistas os nosos compañeiros da UIP".

"Como secretario rexional de CEP seguirei solicitando que se comisione a esta Unidade a Santiago de Compostela e que se dote á mesma dos medios necesarios para realizar o seu traballo, xa que a día de hoxe os medios aínda son moi escasos", concluíu Fernando Patiño.