O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu a política do seu Goberno en Galicia fronte a unha oposición que coincidiu en atribuírlle falta de "peso político" en relación co Executivo central.

"Reescribiu a famosa canción 'El desaparecido' de Manu Chao. Así é como ten vostede a Galicia", espetoulle a portavoz do BNG na Cámara, Ana Pontón, ao principio da sesión de control do pleno do Parlamento.

A continuación, o portavoz do PSdeG no Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, recriminoulle que "nin xestión, nin peso político", mentres que o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, preguntoulle se o que lle preocupan son os recortes en materia de investimento "ou que non lle recorten en Madrid a súa cabeza".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)