Un mozo que golpeou cunha botella a outros dous eludirá prisión tras rebaixar a pena a dous anos de cárcere

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a un mozo, Fidel D.S., a unha pena de dous anos de prisión por golpear na cabeza a outros dous homes cunha botella de cristal nunha discoteca da cidade, aínda que eludirá prisión ao acordarse a suspensión da condena.

Xuízo en Vigo contra agresor cunha botella. | Fonte: Europa Press

A vista de conformidade por estes feitos celebrouse na mañá deste mércores, onde o acusado admitiu a súa culpabilidade. Tras iso, o Tribunal ditou sentenza 'in voce', na que apreciou a atenuante cualificada de reparación do dano, despois de que pagase ás vítimas unha indemnización total de 18.375 euros.

Así, a Sala condenoulle por dous delitos de lesións agravadas a unha pena dun ano de prisión por cada unha das dúas vítimas, así como ao pago das costas; pena que se declarou en firme ao renunciar todas as partes a recorrer. Desta maneira, rebáixase a petición previa da Fiscalía, que inicialmente pedía que fose condenado a un total de oito anos.

Así mesmo, en atención á solicitude do Ministerio Fiscal, acordouse a suspensión da pena a condición de que non delinca no prazo de tres anos e que cumpra un total de 120 días de traballos en beneficio da comunidade.

AGRESIÓN NUNHA DISCOTECA

En decembro de 2015 o mozo atopábase nunha discoteca de Vigo cando, "con intención de menoscabar a integridade física e sen que conste motivo algún", golpeou na cabeza cunha botella de cristal a un home e a un segundo individuo que se achegou a mediar. Como consecuencia, as dúas vítimas sufriron feridas e teñen cicatrices como secuela.

As lesións do primeiro ferido tardaron sete días en curar, dous deles impeditivos, e o segundo precisou de 24 días impeditivos, polo que a Fiscalía solicitou que fosen indemnizados na cantidade de 4.750 euros o primeiro, e en 13.625 euros o segundo.