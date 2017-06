O PSOE esixe que Guindos explique no Congreso por que non se actuou antes no Banco Popular

O portavoz económico do PSOE no Congreso, Pedro Saura, reclamou a comparecencia no Congreso do ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, para que explique por que non se actuou antes no Banco Popular.

Pedro Saura no Congreso | Fonte: Europa Press

Tras caer as súas accións ao redor dun 50% no últimas catro sesións en Bolsa, a entidade financeira presidida por Emilio Saracho foi vendida por un euro ao Banco Santander en operación organizada a través do mecanismo comunitario da Xunta Única de Resolución. Anteriormente, o Banco Central Europeo declarara inviable ao Popular.

"Por que se chegou a este punto, ata facer inviable ao Banco Popular? Por que se tardou tanto?", preguntou o deputado socialista durante unha comparecencia ante os medios de comunicación no Congreso, minutos despois de rexistrar a solicitude de comparecencia do ministro.

Así mesmo, pediu saber o papel que xogaron durante este tempo os organismos supervisores "e por que fallaron, porque evidentemente fallaron", subliñou o portavoz de Economía do PSOE.

"O PROBLEMA NON ERAN AS CAIXAS"

Saura destacou que é "a primeira intervención dun banco por parte da Unión Europea" e que, coa caída do Banco Popular, "cae un dos mitos neoliberais", consistente en que o desaparecido modelo de caixas de aforro constituían "o problema do sistema financeiro".

"O problema do noso sistema financeiro non era o modelo de caixas, senón os malos xestores, unha supervisión laxa e acomodaticia e un modelo de crecemento que, sobre todo nos últimos anos, era un modelo especulativo", defendeu Saura.

De Guindos anticipouse a esta petición do PSOE e solicitou comparecer ante a Comisión de Economía, Industria e Competitividade para informar o proceso de resolución e venda do Banco Popular acordado pola Xunta Única de Resolución, segundo consta no texto da solicitude remitido á Cámara Baixa ao que tivo acceso Europa Press.

Para De Guindos, a decisión anunciada polas autoridades europeas en relación ao Banco Popular, que supón a súa venda a Banco Santander, "é unha boa saída para a entidade" dada a situación á que chegara nas últimas semanas, destacando que implica a máxima protección aos depositantes.