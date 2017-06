(AV) A Xunta tentará que a Axencia Galega da Industria Forestal estea operativa este mes

O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o seu Goberno vai "tentar" que a Axencia Galega da Industria Forestal "funcione neste primeiro semestre" de 2017.

Así o avanzou durante a sesión de control no pleno do Parlamento, a preguntas da portavoz do BNG na Cámara, Ana Pontón, quen recriminou ao presidente galego que "o seu modelo forestal fracaso", e esixiulle medidas.

En resposta a isto, Feijóo subliñou que o Executivo autonómico pretende "tentar acordar cos concellos e co sector" o plan forestal e que a mencionada axencia estea operativa este primeiro semestre, isto é, antes de que conclúa xuño.

