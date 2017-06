As sucursais de Popular operan con normalidade tras o anuncio da venda ao Santander

As sucursais de Popular abriron na mañá deste mércores as súas portas e operan con normalidade na súa relación cos clientes, sen restrinxir de forma excepcional ningún tipo de operación, indicaron a Europa Press en fontes do banco.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

O banco ten 4,1 millóns de clientes en España e dispón dunha rede de 1.762 sucursais na Península Ibérica, cunha destacada implantación en rexións como Galicia. A súa cota de mercado en termos de sucursais é do 6% en España.

Banco Santander anunciou este mércores a compra do 100% do capital social de Banco Popular por un euro e unha ampliación de capital por aproximadamente 7.000 millóns para cubrir capital e as provisións requiridas para reforzar o balance da entidade presidida por Emilio Saracho, cuxa cotización foi suspendida.

Ao presentar en rolda de prensa a operación, a presidenta de Santander, Ana Botín, asegurou que "nada cambia para os clientes do Popular", que serán "atendidos co mesmo nivel de servizo" e que "poden estar tranquilos".

O FROB asegurou este mércores que, coa compra do banco por parte do Santander, garántese "a completa seguridade" dos depositantes de Banco Popular e a continuidade ordinaria das súas operacións.