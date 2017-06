Detido en Carballo (A Coruña) un condutor que carece de carné, investigado en 11 ocasións máis por delitos de tráfico

A Garda Civil detivo en Carballo (A Coruña) a un condutor que carece de carné e que foi investigado en once ocasiones máis por delitos contra a seguridade do tráfico.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 10,45 horas do martes unha patrulla do Destacamento da Agrupación de Tráfico da Garda Civil da Coruña realizou un punto de verificación de alcoholemia no quilómetro 27 da estrada AC-413 no termo municipal de Carballo cando procedeu á identificación do condutor dun turismo, un Audi A-4.

En concreto, o individuo foi identificado como I.B.A., de 25 anos de idade e veciño do municipio de Carballo. Os axentes comprobaron que este condutor carece de carné por non obtelo nunca e "unicamente posúe unha licenza válida para a condución de ciclomotores".

Por todo iso, o Equipo de Atestados e Informes pertencente ao Subsector da Agrupación de Tráfico da Garda Civil da Coruña, unha vez máis, confeccionou dilixencias nas que se procederá a instar á autoridade xudicial para o comiso do vehículo utilizado nestes delitos, "debido aos numerosos antecedentes que posúe esta persoa".

As dilixencias instruídas serán remitidas ao xulgado de garda da localidade de Carballo, segundo engaden as mesmas fontes.