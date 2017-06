A Autoridade Portuaria da Coruña destacou a "normalidade" na segunda xornada de folga, en horas impares, convocada polos estibadores, que cifran o seguimento no "100%" tanto en persoal fixo como eventual.

No transcurso da mañá deste mércores, catro barcos, dous no porto interior e dous en Punta Langosteira, víronse afectados pola folga, segundo precisaron a Europa Press fontes do Porto da Coruña. Respecto diso, dixeron que se trata de catro mercantes. Con todo, destacaron a "normalidade" nesta xornada.

Pola súa banda, Ángel Dapena, delegado de persoal dos estibadores na Coruña, sinalou que se trata dunha "folga limpa", ao subliñar a ausencia de incidentes. Mentres, precisou que se viron afectados dous barcos de millo, ambos para descarga desta mercadoría, e outro de carga de pedra.

NEGOCIACIÓN

Sobre a folga convocada no sector, considerou que a "pouco" acordo poden chegar co Executivo tras aprobar o Real Decreto da estiba.

"E os empresarios acordaran uns parámetros de negociación que romperon", apostilou. Con todo, dixo que os estibadores --26 fixos e oito eventuais no caso do Porto da Coruña-- seguen abertos á negociación.